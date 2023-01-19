На високих платформах та в молочному пальті: розкішна Дженніфер Лопес дорогою на інтерв'ю

Макіяж у цьому образі у зірки був трохи драматичним, а от зачіска зовсім новою.

Вже майже традиційно на початку року Дженніфер Лопес тішить шанувальників новим романтичним фільмом — у січні на екрани виходить комедія "Нестримне весілля", де вона зіграла. Тому акторка почала активно виходити у світ і відвідувати інтерв'ю.

Учора 53-річну знаменитість помітили дорогою на програму "Джиммі Кіммел у прямому ефірі" в приголомшливому білому ансамблі, в якому вона поєднала приталене пальто з розрізами на рукавах і золотистими карабінами замість ґудзиків, з сукнею від Giambattista Valli з круїзної колекції 2023 року.

Образ Лопес доповнила туфлями у стилі "Мері Джейн" на високих платформах та з двома ремінцями від бренду Andrea Wazen, гламурним білим клатчем та ювелірними прикрасами у вигляді квітів.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Що цікаво, цього разу акторка мала зовсім нову зачіску з чубчиком-шторкою.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Який вигляд сукня мала без пальта Дженніфер показала у Instagram. У вбрання переплетіння на декольте і ніжно-рожеві рюші.

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