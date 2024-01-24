На вулицях Парижа: стильну Розі Гантінгтон-Вайтлі заскочили папараці

Британська модель зараз перебуває у Парижі на Тижні моди.
Розі Гантінгтон-Вайтлі другий день поспіль фотографують папараці дорогою на покази, які тривають в рамках Паризького тижня моди.
Учора мама двох дітей та подруга Джейсона Стейтема приїхала на захід у шкіряній короткій куртці з накидкою, чорних прямих штанях та чоботях із квадратними носами на високих підборах. В руках модель несла чорний шкіряний клатч.
Розі розпустила волосся і зробила гарне укладання, на її обличчі були великі сонцезахисні окуляри, а на губах фіолетовий блиск. Вона мала стильний вигляд та привернула увагу фотографів.
Днем раніше модель також приїжджала на Тиждень моди у французькій столиці та з'явилася на публіці у чорному total look.
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