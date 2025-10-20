На її оголеній спині були квіти: Кара Делевінь підкорила всіх бірюзовим вбранням

Кара Делевінь / © Associated Press

Акторка і модель Кара Делевінь, яка прославилася не тільки своїми досягненнями в кар’єрі, а й скандалами, відвідала розкішний світський захід у Лос-Анджелесі — галавечір Американської кіноакадемії.

Кара вийшла до фотографів у гламурній прямій сукні бірюзового кольору від бренду Tamara Ralph. Це була пряма сукня з галтером і американською проймою, яка сяяла у світлі софітів, завдяки приголомшливій тканині.

Кара Делевінь / © Associated Press

На високій горловині вбрання прикрашали великі квіти, але головна родзинка вбрання була на спині. Коли Кара розвернулася, то продемонструвала публіці приголомшливі лямки сукні, повністю прикрашені великими квітами з металу й емалі.

Образ Делевінь також доповнили висока зачіска, прикраси з діамантами, яскравий макіяж і сріблясті туфлі на високих підборах.

Кара Делевінь / © Associated Press

Бренд Tamara Ralph має великий успіх серед знаменитостей, і гламурні сукні від цієї марки вони часто обирають для появ на світських заходах. Шанувальницею бренду є також акторка Блейк Лайвлі, яка неодноразово обирала гламурні та блискучі сукні від Tamara Ralph з орхідеями для прем’єр.

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press