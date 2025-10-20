- Дата публікації
Шоу-бізнес
- Шоу-бізнес
На її оголеній спині були квіти: Кара Делевінь підкорила всіх бірюзовим вбранням
У такій ніжній сукні зірка з’явилася вперше на публіці.
Акторка і модель Кара Делевінь, яка прославилася не тільки своїми досягненнями в кар’єрі, а й скандалами, відвідала розкішний світський захід у Лос-Анджелесі — галавечір Американської кіноакадемії.
Кара вийшла до фотографів у гламурній прямій сукні бірюзового кольору від бренду Tamara Ralph. Це була пряма сукня з галтером і американською проймою, яка сяяла у світлі софітів, завдяки приголомшливій тканині.
На високій горловині вбрання прикрашали великі квіти, але головна родзинка вбрання була на спині. Коли Кара розвернулася, то продемонструвала публіці приголомшливі лямки сукні, повністю прикрашені великими квітами з металу й емалі.
Образ Делевінь також доповнили висока зачіска, прикраси з діамантами, яскравий макіяж і сріблясті туфлі на високих підборах.
Бренд Tamara Ralph має великий успіх серед знаменитостей, і гламурні сукні від цієї марки вони часто обирають для появ на світських заходах. Шанувальницею бренду є також акторка Блейк Лайвлі, яка неодноразово обирала гламурні та блискучі сукні від Tamara Ralph з орхідеями для прем’єр.