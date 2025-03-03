На її сукні була "рубінова" туфелька: Аріана Гранде одягла особливе вбрання для виступу

Артистка виступила на сцені під час 97-ї щорічної церемонії вручення премії.

Аріана Гранде відвідала церемонію "Оскар", оскільки цього року опинилася серед номінанток. На червону доріжку вона вийшла в розкішній сукні-бюстьє від бренду Schiaparelli незвичайного дизайну, яка була виконана в ніжно-пудровому кольорі.

Потім, під час самої церемонії, зірка вийшла на сцену з колегою по фільму "Wicked: Чародійка" Синтією Еріво, щоб виконати Defying Gravity, який звучав у цій картині.

Аріана Гранде та Синтія Еріво / Фото: Associated Press

Аріана Гранде та Синтія Еріво / Фото: Associated Press

Аріана знову одягла кастомну сукню від Schiaparelli і вона була дуже незвичайною. Річ у тому, що на спині у її сукні була прикріплена туфелька.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Аріана Гранде / Фото: Getty Images

Ця деталь стала відсиланням до фільму, який заснований на казці "Чарівник країни Оз", в якій фігурували чарівні рубінові туфлі. Тому і сукня у Гранде була червоною і з декором камінням та стразами.

Аріана Гранде / Фото: Getty Images

Спідниця у її сукні була пишною, зі шлейфом, але відкривала її гламурні туфлі з бантами, які теж імітували червоні туфлі зі знаменитої казки.

Аріана Гранде / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що фільм "Чарівник країни Оз" вийшов 1939 року і головну роль у ньому зіграла Джуді Гарленд. Для фільму було виготовлено кілька пар, хоча точна кількість невідома. Рубінові туфлі є однією з найпам'ятніших речей пов'язаних із фільмом.

Оригінальні Рубінові туфлі з фільму 1939 року "Чарівник країни Оз" / Фото: Associated Press

Читайте також:

Церемонія "Оскар" 2025 (6 фото)