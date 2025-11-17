- Дата публікації
На її сукні була прозора вставка в незвичному місці: образ акторки Емілі Блант став сенсацією
Її сукня не залишила нікого байдужим.
Голлівудським зіркам знову випала нагода вигуляти гарне вбрання — у Лос-Анджелесі відбулася щорічна церемонія вручення премії Governors Awards, яку проводить Американська академія кінематографічних мистецтв і наук. На цьому заході відзначають виняткові досягнення в кіноіндустрії трьома спеціальними нагородами, а також знамениті гості виходять на фотоколл.
Цього року Емілі Блант вирішила одягнути яскраво-червону сукню від Модного дому Schiaparelli, створену креативним директором бренду Деніелем Розберрі для колекції весна-літо 2026. Це була сукня-галтер з червоного двостороннього атласу, прикрашена великою квіткою на плечі та вставками з тюлю, які створюють ілюзію вирізів з обох боків стегон. Також акторка зібрала волосся в пучок і завершила вечірній образ прикрасами від Messika, макіяжем та невеличким квадратним клатчем.
Нагадаємо, що одним із сенсаційних творінь Модного дому Schiaparelli, які Розберрі демонстрував світові, було кольє у вигляді людського серця з червоних стразів з механічним механізмом, який пульсував. Під час створення прикраси, Роузберрі надихався сюрреалістичним підходом Скіапареллі до моди та мистецтва, а також вшанував роботу Сальвадора Далі 1953 року «Королівське серце».