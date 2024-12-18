На її сукні було багато драпувань: Ріанну сфотографували за руку з коханим

Ріанна вийшла у світ з бойфрендом і батьком своїх синів — репером A$AP Rocky. Пару помітили в Лос-Анджелесі ввечері, коли вони йшли вулицею, тримавшись за руки.

Ріанна того разу вбралася в чорну довгу сукню креативного дизайну, адже на ній було багато драпувань, а також рукави та горловину прикрашало хутряне оздоблення. Носила сукню співачка у поєднанні з босоніжками на підборах. Також вона одягла перуку з довгим волоссям (своє у неї коротке і його вона не так давно демонструвала), зробила макіяж з червоною помадою і одягла кілька прикрас, серед яких можна помітити сережки-кафи.

A$AP Rocky, справжнє ім'я якого Ракім Маєрс, одягнув смугасту сорочку, джинси та жилетку. Репер, як і його супутниця, любить яскраві аксесуари, тому на ньому можна побачити оригінальні каблучки, краватку та блакитну сумку від Bottega Veneta.

Ріанна та A$AP Rocky / Фото: Getty Images

Що цікаво, разом вони з'явилися після того, як Ріанна сходила на концерт Мераї Кері та попросила співачку розписатися у себе на грудях. Та не відмовила і поставила автограф червоним маркером.

Ріанна та Мерая Кері / фото: скриншот з відео

Ріанна та Мерая Кері / фото: скриншот з відео

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