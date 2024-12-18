На її сукні було багато драпувань: Ріанну сфотографували за руку з коханим

Пара провела вечір разом та без дітей.
Ріанна вийшла у світ з бойфрендом і батьком своїх синів — репером A$AP Rocky. Пару помітили в Лос-Анджелесі ввечері, коли вони йшли вулицею, тримавшись за руки.
Ріанна того разу вбралася в чорну довгу сукню креативного дизайну, адже на ній було багато драпувань, а також рукави та горловину прикрашало хутряне оздоблення. Носила сукню співачка у поєднанні з босоніжками на підборах. Також вона одягла перуку з довгим волоссям (своє у неї коротке і його вона не так давно демонструвала), зробила макіяж з червоною помадою і одягла кілька прикрас, серед яких можна помітити сережки-кафи.
A$AP Rocky, справжнє ім'я якого Ракім Маєрс, одягнув смугасту сорочку, джинси та жилетку. Репер, як і його супутниця, любить яскраві аксесуари, тому на ньому можна побачити оригінальні каблучки, краватку та блакитну сумку від Bottega Veneta.
Що цікаво, разом вони з'явилися після того, як Ріанна сходила на концерт Мераї Кері та попросила співачку розписатися у себе на грудях. Та не відмовила і поставила автограф червоним маркером.
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