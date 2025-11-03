На її сукні було багато торочки: модель Стелла Максвелл в ефектному вбранні сяяла на галавечорі

Стелла Максвелл / © Associated Press

Модель Стелла Максвелл, відома як одна із зірок Victoria’s Secret, з’явилася серед гостей галавечора LACMA Art + Film, на якому відзначають досягнення діячів кіноіндустрії, моди та сучасного мистецтва.

Вона обрала ефектне вбрання сірого кольору — довгу вечірню сукню від бренду Amiri, яка повністю складалася з тонких мотузок-торочки. Також вбрання Стелли мало горловину-галтер, а спина була повністю оголеною. Особливо ефектним був опущений поперек сукні.

Образ модель доповнила чорними туфлями з відкритою п’ятою, кількома коштовностями і розкішним укладанням з легкими локонами на один бік.

Нагадаємо, що нещодавно модель також сяяла на подіумі. Стелла взяла участь у шоу Victoria’s Secret Fashion Show і вийшла на подіум із червоними крилами.