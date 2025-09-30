- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 26
- Час на прочитання
- 1 хв
На її сукні були великі лілеї: схудла Кірстен Данст з'явилася на прем'єрі фільму
Акторка обрала для виходу у світ сукню від відомого бренду.
Голлівудська зірка Кірстен Данст прибула на прем’єру фільму «Грабіжник за покликанням», у якому зіграла разом із Ченнінгом Татумом. Захід відбувся в Лос-Анджелесі, а акторка на ньому сяяла в новому вбранні.
43-річна акторка продемонструвала сукню від Модного дому Valentino з колекції Resort 2026. Сукня була чорною та з незвичним принтом, адже на ній можна помітити великий та дрібний горошок, а також величезні лілеї. У верхній частині вбрання було прикрашене невеликими складками тканини, спідниця була з високим розрізом, що демонстрував ноги зірки, а на талії сукню доповнював пояс з бантом. Вбрання підкреслювало фігуру Кірстен, яка явно схудла.
Також акторка доповнила вбрання золотим кольє з перлиною від Sophie Bille Brahe і сережками, і чорними босоніжками від бренду Aquazzura, який любить також носити Меган Маркл.
Нагадаємо, що нещодавно «нову» фігуру також продемонструвала 43-річна американська тенісистка Серена Вільямс. Однак спортсменка відверто зізналася, що схудла за допомогою препаратів, а також сама їх почала рекламувати, чим викликала багато критики на свою адресу.