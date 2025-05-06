На її трусах були вишиті обличчя: Ліса з Blackpink дебютувала на Met Gala у вбранні без штанів

Ліса / © Associated Press

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Тема Met Gala цього року ґрунтується на весняній виставці Інституту костюму Superfine: Tailoring Black Style. Виставка ж була натхнена книжкою Моніки Л. Міллер 2009 року «Раби моди: чорний дендизм та стиль ідентичності чорної діаспори», яка досліджує роль одягу та стилю у формуванні ідентичності темношкірих чоловіків протягом трьохсот років.

Гостею цьогорічного заходу стала 28-річна співачка Ліса — зірка гурту Blackpink. Дівчина з’явилася в Метрополітен музеї у вбранні від Модного дому Louis Vuitton.

Ліса / © Associated Press

Співачка була одягнена в блискучий чорний жакет з прозорими вставками, а також в чорні колготки, прикрашені логотипом люксового модного бренду і труси.

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Ліса / © Associated Press

Образ Ліси завершували туфлі на підборах, сумочка і висока зачіска. На шої у неї красувалася прикраса з кулоном.

Ліса / © Associated Press

Одна деталь її вбрання особливо привернула увагу — на тканині її костюма зображено обличчя активістки за громадянські права Рози Паркс. Ця жінка була американською громадською та політичною активісткою й однією із засновниць руху за права темношкірих громадян США.

© Associated Press

Трохи дивно, що обличчя такої видатної особистості було і на трусах. Багато хто міг сприйняти такий хід як образу, проте бренд це не врахував, як і те, що Лісу можуть критикувати.

© Associated Press

Прибула Ліса на захід у довгому чорному пальті.

© Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press