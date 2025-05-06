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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
595
Час на прочитання
1 хв

На її трусах були вишиті обличчя: Ліса з Blackpink дебютувала на Met Gala у вбранні без штанів

Хоча вбрання чудово підкреслювало її фігуру, але тканина була обрала трохи дивна і дизайнерам потрібно було краще продумати її застосування.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ліса

Ліса / © Associated Press

Тема Met Gala цього року ґрунтується на весняній виставці Інституту костюму Superfine: Tailoring Black Style. Виставка ж була натхнена книжкою Моніки Л. Міллер 2009 року «Раби моди: чорний дендизм та стиль ідентичності чорної діаспори», яка досліджує роль одягу та стилю у формуванні ідентичності темношкірих чоловіків протягом трьохсот років.

Гостею цьогорічного заходу стала 28-річна співачка Ліса — зірка гурту Blackpink. Дівчина з’явилася в Метрополітен музеї у вбранні від Модного дому Louis Vuitton.

Ліса / © Associated Press

Ліса / © Associated Press

Співачка була одягнена в блискучий чорний жакет з прозорими вставками, а також в чорні колготки, прикрашені логотипом люксового модного бренду і труси.

Ліса / © Associated Press

Ліса / © Associated Press

Образ Ліси завершували туфлі на підборах, сумочка і висока зачіска. На шої у неї красувалася прикраса з кулоном.

Ліса / © Associated Press

Ліса / © Associated Press

Одна деталь її вбрання особливо привернула увагу — на тканині її костюма зображено обличчя активістки за громадянські права Рози Паркс. Ця жінка була американською громадською та політичною активісткою й однією із засновниць руху за права темношкірих громадян США.

/ © Associated Press

© Associated Press

Трохи дивно, що обличчя такої видатної особистості було і на трусах. Багато хто міг сприйняти такий хід як образу, проте бренд це не врахував, як і те, що Лісу можуть критикувати.

/ © Associated Press

© Associated Press

Прибула Ліса на захід у довгому чорному пальті.

/ © Associated Press

© Associated Press

Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

© Associated Press

Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
595
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