На заході сонця біля океану: топмодель Алессандра Амбросіо показала романтичні фото зі своїм коханим

43-річна бразильська топмодель та "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросіо поділилася в Instagram серією романтичних фото зі своїм коханим — Баком Палмером, австралійським дизайнером чоловічих прикрас та аксесуарів. Свої нові стосунки дівчина не стала довго приховувати, а, навпаки, часто показує свого бойфренда в Мережі та їхнє спільне проведення часу.

instagram.com/alessandraambrosio

instagram.com/alessandraambrosio

instagram.com/alessandraambrosio

Алессандра і Бак позували на заході сонця на березі океану. Модель була в коричневому бікіні, а її хлопець в шортах та з безліччю браслетів на руках – мабуть, це вироби його бренду. Закохані обіймалися і цілувалися перед камерою.

instagram.com/alessandraambrosio

instagram.com/alessandraambrosio

instagram.com/alessandraambrosio

Зазначимо, Амбросіо виховує двох дітей – 16-річну доньку Аню та 12-річного сина Ноа, яких вона народила від колишнього цивільного чоловіка Джеймі Мазура.

instagram.com/alessandraambrosio

Раніше, нагадаємо, Алессандра Амбросіо з'явилася на Тижні моди в Берліні. Знаменитість дефілювала на показі бренду Marc Cain Parallel Universe. На подіум модель вийшла в ефектній червоній сукні до підлоги на тонких бретельках і з пікантним декольте.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

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