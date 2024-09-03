На знімальному майданчику: Клаудія Шиффер показала фото, зроблене 32 роки тому

Зірка поділилася архівним знімком, зробленим на початку її кар'єри.

Німецька супермодель та зірка 90-х – Клаудія Шиффер – поділилася у своєму Instagram архівною фотографією, зробленою 1992-го – 32 роки тому.

Юна зірка сидить у розкладному кріслі на знімальному майданчику, на передньому фото помітний великий мікрофон — швидше за все, знімали якесь відео, можливо, рекламу.

Цікаво, що Шиффер стала моделлю випадково – представник модельної агенції помітив її на дискотеці у Дюссельдорфі. Тоді 17-річна Клаудія хотіла піти стопами свого батька і стати юристом. За всю свою довгу кар'єру вона жодного разу не потрапляла у скандали, її навіть називали Сніговою королевою подіуму.

Раніше, нагадаємо, Клаудія Шиффер відзначила своє 54-річчя і з цього приводу поділилася у Мережі відео, на якому вона позує у бікіні.

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