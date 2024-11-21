На зніманні у Нью-Йорку: 22-річна донька Кейт Мосс знялася у фотосесії для відомого бренду

Дівчина пішла стопами своєї відомої матері.
22-річна британська модель Ліла Грейс Мосс була точною копією своєї матері-супермоделі Кейт Мосс. Дівчину помітили папараці на вулиці у Нью-Йорку, коли вона знімалася у рекламі для бренду DKNY (Donna Karan New York).
Для Ліли стилісти по зніманням підібрали дуже просте, розслаблене і стильне вбрання. Модель одягла білу футболку з принтом, широкі та довгі джинси, що волочилися асфальтом, та чорний тренч, який вона носила з підгорнутими рукавами.
Цей лук моделі доповнювала чорна сумка, кросівки з монограмою бренду, а також легкий макіяж та трохи недбала зачіска.
Нагадаємо, що модель хворіє на цукровий діабет і змушена носити інсулінову помпу на тілі. З цим медичним пристроєм вона неодноразово виходила на подіум і з'являлася на світських заходах.
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