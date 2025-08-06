- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 166
- Час на прочитання
- 1 хв
На зніманнях сиквелу «Диявол носить Prada»: Енн Гетевей з’явилася у плісованій спідниці з накладними кишенями
42-річна акторка повернулася до своєї ролі Енді Сакс, яка була молодшою асистенткою головної редакторки глянцю Міранди Прістлі.
Енн Гетевей потрапила до обєктивів папараці на знімальному майданчику фільму «Диявол носить Prada 2» у Нью-Йорку.
Акторка продемонструвала там стильний образ. На ній була біла блузка з рукавами до ліктів та оливкова плісована спідниця міді з великими накладними кишенями. Вбрання Енн доповнила туфлями двох різних відтінків зеленого і на шпильках.
Гетевей уклала волосся у м’які локони і одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри. Шию вона прикрасила золотим ланцюжком і перлинним намистом.
Нагадаємо, раніше Енн Гетевей з’явилася на знімальному майданчику у всьому білому: туніці від Phoebe Philo з асиметричним подолом, штанях від Nili Lotan і туфлях Prada.