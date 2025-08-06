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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
1 хв

На зніманнях сиквелу «Диявол носить Prada»: Енн Гетевей з’явилася у плісованій спідниці з накладними кишенями

42-річна акторка повернулася до своєї ролі Енді Сакс, яка була молодшою асистенткою головної редакторки глянцю Міранди Прістлі.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей потрапила до обєктивів папараці на знімальному майданчику фільму «Диявол носить Prada 2» у Нью-Йорку.

Акторка продемонструвала там стильний образ. На ній була біла блузка з рукавами до ліктів та оливкова плісована спідниця міді з великими накладними кишенями. Вбрання Енн доповнила туфлями двох різних відтінків зеленого і на шпильках.

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Гетевей уклала волосся у м’які локони і одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри. Шию вона прикрасила золотим ланцюжком і перлинним намистом.

Нагадаємо, раніше Енн Гетевей з’явилася на знімальному майданчику у всьому білому: туніці від Phoebe Philo з асиметричним подолом, штанях від Nili Lotan і туфлях Prada.

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