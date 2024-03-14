На зніманнях фільму: Наомі Воттс із величезним псом заскочили папараці у Нью-Йорку

Знімання картини стартували в лютому і вже відомі деякі нові актори, які з'являться в ній.

У Нью-Йорку продовжується робота над драматичним фільмом "Друг", головну роль у якому виконає акторка Наомі Воттс. Фільм заснований на популярній книжці американської письменниці Сігрід Нуньєс.

Роман випущений 2018 року і отримав Національну книжкову премію США в галузі художньої літератури, розповідає історію про письменницю, яка бере собі німецького дога, який раніше належав її померлому другу та наставнику. Історія описана у книжці охоплює любов, дружбу, горе та зцілення.

Знімання фільму частково проводяться на вулиці, тому Наомі та її колегу з фільму – величезного німецького дога – часто фотографують папараці. На одному зі знімків, акторку зазнімкували у синьому пальті, кюлотах та туфлях-оксфордах. Також костюмери фільму додали до образу хустку та червону шапку. А ось на плечі у Наомі висіла коричнева трендова сумка.

Наомі Воттс / Фото: Getty Images

Ще на одному знімку зірку зазнімкували вже у светрі гірчичного кольору, який костюмери фільму поєднали з картатою сорочкою, кюлотами та коричневими челсі.

Наомі Воттс / Фото: Getty Images

До акторського складу фільму приєднався ще й легендарний актор Білл Мюррей. Його та Наомі сфотографували разом під час роботи на вулиці.

Наомі Воттс і Білл Мюррей / Фото: Getty Images

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