На зніманнях фільму в Нью-Йорку: акторку Наомі Воттс знову помітили з німецьким догом

Зовсім скоро ми побачимо акторку в новій ролі, а компанію їй складе чарівний пес.

Наомі Воттс сфотографували папараці під час роботи. Зірка зараз знімається у фільмі "Друг", заснованому на популярній книжці американської письменниці Сігрід Нуньєс.

У майбутній екранізації Воттс зіграє головну роль, а її колегою по фільму стане німецький дог на ім'я Бінго. Знімання частково відбуваються на вулицях у Нью-Йорку. 8 лютого Наомі знову помітили за роботою і акторка цього разу була одягнена у сіре тепле пальто, яскравий светр та шапку, на шию вона намотала шарф.

Також на Воттс були спортивні штани з білими лампасами та коричневі черевики челсі. Пес ішов поруч з нею на червоному повідку.

Наомі Воттс / Фото: Getty Images

На одному з кадрів видно, що у Наомі через плече висить і велика коричнева сумка-мішок.

Наомі Воттс / Фото: Getty Images

Це не перші світлини акторки, зроблені під час роботи над цією картиною. Також кількома днями раніше Наомі Воттс потрапила під приціл фотографів у оливковому пальті та береті.

Наомі Воттс / Фото: Getty Images

Роман "Друг", за яким знімають фільм, випущений 2018 року і отримав Національну книжкову премію США в галузі художньої літератури, розповідає історію про письменницю, яка бере собі німецького дога, який раніше належав її померлому другу та наставнику. Історія описана у книжці охоплює любов, дружбу, горе та зцілення.

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