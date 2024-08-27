На зніманнях серіалу: Джессіка Біл продемонструвала два стильні вбрання в Нью-Йорку

Незабаром за її участю вийде новий захопливий детективний серіал.
Наразі Джессіка Біл повністю занурилася в роботу, оскільки знімається у серіалі під назвою The Better Sister (Краща сестра), який є адаптацією роману письменниці Алафер Берк. Знімання відбуваються у Нью-Йорку і акторку часто фотографують папараці під час роботи на вулиці.
Для цієї ролі Джессіка кардинально змінила імідж і відрізала своє довге волосся в каре, а її вбрання, підібрані стилістами серіалу, дуже стильне, тому привертає увагу. Наприклад, 26 серпня Джессіка продемонструвала аж два вбрання у абсолютно різних стилях.
Перший образ акторки був діловим. Вона носила трикотажну сукню в поєднанні з класичним тренчем пісочного кольору. Також на акторці були босоніжки у тон плаща.
Друге її вбрання було в стилі кежуал – Джессіка одягла вільну футболку, джинсову руртку та світлі вільні джинси. Також на ній були білі кросівки та сонцезахисні окуляри.
У руці акторка несла також чорну куртку із сірим каптуром, яка, швидше за все, була її особистою річчю, адже англійською шпилькою до куртки була прикріплена картка із написом Jessica's Personal (Особисте Джессіки).
Робота над серіалом-трилером триває все літо, адже знімання розпочалися у Нью-Йорку ще у червні 2024 року. Сюжет розповість про долю двох сестер, чоловіка однієї з них убивають. Джессіка під час роботи вже неодноразово потрапляла під приціл папараці.
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