На зніманнях серіалу: зірку "Гаррі Потера" Руперта Грінта сфотографували за роботою

Він демонстрував свій акторський талант у напруженій сцені.

Зірку "Гаррі Потера" Руперта Грінта, який, до речі, нещодавно став батьком, помітили на зніманнях третього сезону серіалу "Будинок з прислугою". Він грав одну з напружених сцен зі своєю колегою Лорен Емброуз на вулиці. Знімання шоу проводяться в Філадельфії, штат Пенсильванія, для Apple TV +.

Руперт був одягнений в бавовняний джемпер з блискавкою, сорочку, штани кольору кемел і дуту жилетку. На Лорен теж було яскраве вбрання, яке складалося з жовтої футболки, молочних штанів і босоніжок.

Руперт Грінт і Лорен Емброуз / Getty Images

Серіал "Будинок з прислугою" розповість історія про сім'ю, в якій сталося горе — Дороті (Лорен Емброуз) пережила кілька викиднів, а малюк, якого вона таки змогла виносити, — помер через 13 тижнів. Щоб допомогти впоратися Дороті з горем, сім'я купує терапевтичну ляльку і називає її як померлу дитину — Джеріко. Жінка неймовірно прив'язується до ляльки і поводиться з нею, як зі справжньою дитиною.

Ситуація стає ще дивнішою, коли сім'я наймає няню на ім'я Ліан, яка теж починає міняти підгузки ляльці і співати колискові, а потім відбувається дивне: замість ляльки чоловік Дороті теж починає бачити у ліжку справжню дитину. Руперт Грінт в цій історії втілить роль Джуліана Пірса, молодшого брата Дороті.

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