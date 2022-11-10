На зніманнях сиквела "Сексу і міста": Сара Джессіка Паркер та Синтія Ніксон під прицілом фотографів

Сюжет другого сезону "І просто так…" наразі тримається в секреті, але заглянути за лаштунки можна за допомогою кількох нових знімків папараці.

У Нью-Йорку тривають знімання сиквела "Сексу і міста", і цього разу папараці заскочили ще одну зірку цього проєкту — акторку Синтію Ніксон, яка виконує роль Міранди Гоббс.

Акторка була одягнена у простий одяг: штани, светр, картате пальто та черевики. На спині у неї був рюкзак, а на плечі — сумка. Також у новому сезоні героїня Синтії знову стала рудоволосою.

Ймовірно, цього сезону героїня акторки — Саманта — повернеться з Лос-Анджелеса, куди вирушила слідом за своєю дівчиною Че Діаз. Як будуть складатися стосунки пари, поки що невідомо, але акторка Сара Рамірез, яка виконує роль Че Діаз, у другій частині також з'явиться.

Синтія Ніксон / Фото: Getty Images

Також під приціл папараці потрапила і головна зірка проєкту — Сара Джесіка Паркер. Був на акторці образ для знімань чи це її повсякденний лук, незрозуміло, проте Паркер одягла сірі спортивні штани, коричневі чоботи, зелену кофту та оксамитове пальто. У руці акторка тримала шоппер, а на обличчі вона мала захисну чорну маску.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Читайте також: