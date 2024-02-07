На зніманнях у Румунії: Лотті Мосс підкреслила струнку фігуру чорною сукнею з сексуальним декольте

Модель та світська левиця нині перебуває на зніманнях нового фільму у Бухаресті.

Папараці заскочили Лотті Мосс на знімальному майданчику фільму 'April X" у Бухаресті. Вона вийшла зі свого трейлера і поправляла волосся.

На зірці була чорна атласна сукні за коліна, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Головним акцентом у її аутфіті було сексуальне декольте.

Лотті Мосс / Фото: Getty Images

Для зручності Мосс була взута у коричневі угги, які потім, напевно, змінила на підбори.

Нагадаємо, раніше Лотті Мосс в оригінальній сукні та хутряному пальті сходила на різдвяну вечірку.

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