На зніманнях: супермодель Жизель Бундхен помітили у супермаркеті в Лос-Анджелесі

Вона з'явилася на публіці вперше за тривалий час.

Бразильська супермодель Жизель Бундхен — одна з найвідоміших і найбільш високооплачувих моделей у світі — з'явилася на публіці. Зірку білизняного бренду Victoria's Secret заскочили папараці в Лос-Анджелесі, коли вона проводила презентацію свого нового смузі.

Жизель – адептка здорового харчування та способу життя, а також авторка книжки на цю тему. Захід-презентація відбулася в магазині Erewhon.

На моделі був стильний повсякденний образ, що включав у себе вільні прямі джинки, сірий жакет, а також трикотажний джемпер з V-подібним вирізом. Образ Жизель доповнила улюбленим укладанням з локонами та простим макіяжем.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

Також на своїй сторінці в Instagram супермодель опублікувала кілька нових фото. Один знімок є частиною рекламного знямання, а ось кадр на природі вона показала, щоб побажати підписникам щасливого 2024 року.

"Поєднуємося з найважливішим і посилаємо всім любов та бажаємо щасливого й благословенного 2024 року!", — написала вона.

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