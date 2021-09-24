Наче Афродіта: Демі Роуз у червоній білизні похизувалася пишними сексуальними формам

Британська "Кім Кардашьян" продемонструвала новий відвертий аутфіт.

Демі Роуз потішила фоловерів в Instagram новими гарячими знімками в Instagram.

Вона влаштувала собі фотосесію на тлі червоної стіни. Позувала красуня у червоній спідній білизні, в якій її пишні форми мали дуже сексуальний вигляд. У цьому образі вона була схожа на богиню Афродіту.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

У руці Роуз тримала червоне яблуко, яке спокусливо їла.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Її фігура "пісочний годинник" — пишне декольте, тонка талія і широкі стегна — приваблює багатьох чоловіків, які стежать за Демі в її фотоблогу і з нетерпінням чекають на її нові відверті знімки.

"Чарівне дзеркало на стіні, хто найгарніший?" — подписала фото модель.

Раніше Демі показала свій пишний бюст у чорному мереживному бюстьє-корсеті.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Читайте також: Поклала груди на стіл : Демі Роуз показала відверті знімки з Італії

Пікантні знімки Демі Роуз (30 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання