Наче Афродіта: Демі Роуз у червоній білизні похизувалася пишними сексуальними формам

Британська "Кім Кардашьян" продемонструвала новий відвертий аутфіт.
Демі Роуз потішила фоловерів в Instagram новими гарячими знімками в Instagram.
Вона влаштувала собі фотосесію на тлі червоної стіни. Позувала красуня у червоній спідній білизні, в якій її пишні форми мали дуже сексуальний вигляд. У цьому образі вона була схожа на богиню Афродіту.
У руці Роуз тримала червоне яблуко, яке спокусливо їла.
Її фігура "пісочний годинник" — пишне декольте, тонка талія і широкі стегна — приваблює багатьох чоловіків, які стежать за Демі в її фотоблогу і з нетерпінням чекають на її нові відверті знімки.
"Чарівне дзеркало на стіні, хто найгарніший?" — подписала фото модель.
Раніше Демі показала свій пишний бюст у чорному мереживному бюстьє-корсеті.
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