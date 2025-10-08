ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
164
1 хв

Наче "ангел" Victoria's Secret: акторка Грета Лі у прозорій сукні з крилами сяяла на премʼєрі фільму

Зірка привернула до себе увагу сміливим вбранням.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Грета Лі

Грета Лі / © Associated Press

Американська акторка Грета Лі відвідала прем’єру фільму «Трон: Арес», у якому вона зіграла. Захід відбувся в китайському театрі TCL у Голлівуді.

Для своєї появи вона обрала ефектний образ, у якому була схожа на «ангела» Victoria’s Secret.

Грета Лі / © Associated Press

Грета Лі / © Associated Press

На Лі була прозора мереживна бірюзово-сіра сукня максі на тонких бретельках і з пікантним декольте. Під вбранням на акторці було нюдове боді.

Головним акцентом у її аутфіті були великі 3D-крила з тюлю і мережива ззаду, які вона демонструвала фотографам.

Грета Лі / © Associated Press

Грета Лі / © Associated Press

Лук Грета доповнила босоніжками кольору металік від Aquazzara. Волосся зірка зібрала в низький хвіст, зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками, а шию — срібним кольє з діамантами.

Грета Лі / © Associated Press

Грета Лі / © Associated Press

