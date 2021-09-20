Наче богиня: Кетрін Зета-Джонс у сукні кольору стиглої вишні сяяла на премії "Еммі"

51-річна акторка у красивій сукні продемонструвала струнку фігуру на червоній доріжці.

Кетрін Зета-Джонс стала справжньою окрасою червоної доріжки 73-ї церемонії вручення премії "Еммі-2021".

Акторка з'явилася перед камерами у розкішному аутфіті. На ній була сукня-бюстьє Cristina Ottaviano кольору стиглої вишні з невеликим шлейфом і високим розрізом, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги. Декольте зірки мало дуже спокусливий вигляд.

Кетрін Зета-Джонс / Associated Press

Лук Кетрін доповнила атласними туфлями в колір вбрання. На шиї у неї було гарне діамантове намисто, у вухах — елегантні сережки, а на пальцях — каблучки з рубінами.

Кетрін Зета-Джонс / Associated Press

Волосся Зета-Джонс уклала в легенькі локони і зробила макіяж з винною помадою.

Кетрін Зета-Джонс / Associated Press

Компанію акторці на церемонії склав її чоловік — 76-річний Майкл Дуглас. Він був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку і фіолетову краватку.

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс / Associated Press

Нагадаємо, на червоній доріжці премії "Еммі" сяяв епатажний актор Біллі Портер. Він з'явився в образі total black. На ньому була водолазка з плісованими багатошаровими крилами на рукавах-рукавицях, які він, наче птах, демонстрував на камери.

Біллі Портер / Associated Press

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