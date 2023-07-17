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Наче цукерка: британська телезірка у кольоровому бікіні похизувалася пишним і сексуальним бюстом

Наче цукерка: британська телезірка у кольоровому бікіні похизувалася пишним і сексуальним бюстом

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
647
Час на прочитання
1 хв
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Наче цукерка: британська телезірка у кольоровому бікіні похизувалася пишним і сексуальним бюстом

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі продемонструвала і стильний купальник, і спокусливе декольте.

Британська телезірка Глоя Феррі під час відпочинку влаштувала імпровізований пікантний фотосет. Що з цього вийшло, вона показа в Instagram.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

На світлинах знаменитість засмагала у яскравому пляжному образі. На ній було стильне рожево-жовте бікіні. У ньому Феррі продемонструвала пишне сексуальне декольте і плаский живіт.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Свій аутфіт Глоя доповнила одразу двома моделями сонцезахисних окулярів, якими похизувалася перед фоловерами: квадратними та округлими.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

"Солодка, як цукерка", – підписала знімки телезірка.

Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі похизувалася пишним бюстом у спортивному темно-сірому кроптопі.

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Дата публікації
Перегляди
647
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