Наче цукерка: британська телезірка у кольоровому бікіні похизувалася пишним і сексуальним бюстом

Глоя Феррі продемонструвала і стильний купальник, і спокусливе декольте.
Британська телезірка Глоя Феррі під час відпочинку влаштувала імпровізований пікантний фотосет. Що з цього вийшло, вона показа в Instagram.
На світлинах знаменитість засмагала у яскравому пляжному образі. На ній було стильне рожево-жовте бікіні. У ньому Феррі продемонструвала пишне сексуальне декольте і плаский живіт.
Свій аутфіт Глоя доповнила одразу двома моделями сонцезахисних окулярів, якими похизувалася перед фоловерами: квадратними та округлими.
"Солодка, як цукерка", – підписала знімки телезірка.
Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі похизувалася пишним бюстом у спортивному темно-сірому кроптопі.
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