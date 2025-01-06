Наче грецька богиня: Шерон Стоун в асиметричній сукні з лелітками з'явилася на кінопремії

66-річна акторка у вбранні на одне плече позувала на червоній доріжці.
Шерон Стоун в елегантному аутфіті у стилі грецької богині сяяла на червоній доріжці 82-ої церемонії вручення премії "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі.
На зірці була бірюзово-чорна асиметрична сукня по фігурі з лелітками, яка мала один вузол на плечі, а інший – на стегні.
Лук Шерон доповнила шкіряним клатчем пастельно-бірюзового відтінку.
В акторки було стильне укладання, макіяж із рожевою помадою, великі сережки-сніжинки з діамантами у вухах, срібні браслети і діамантові каблучки на руках.
Нагадаємо, Шерон Стоун на премії American Cinematheque Awards у Беверлі-Гіллз постала у вечірній сукні з лелітками і шлейфом.
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