Наче грецька богиня: Шерон Стоун в асиметричній сукні з лелітками з'явилася на кінопремії

66-річна акторка у вбранні на одне плече позувала на червоній доріжці.

Шерон Стоун в елегантному аутфіті у стилі грецької богині сяяла на червоній доріжці 82-ої церемонії вручення премії "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі.

На зірці була бірюзово-чорна асиметрична сукня по фігурі з лелітками, яка мала один вузол на плечі, а інший – на стегні.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Лук Шерон доповнила шкіряним клатчем пастельно-бірюзового відтінку.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

В акторки було стильне укладання, макіяж із рожевою помадою, великі сережки-сніжинки з діамантами у вухах, срібні браслети і діамантові каблучки на руках.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Шерон Стоун на премії American Cinematheque Awards у Беверлі-Гіллз постала у вечірній сукні з лелітками і шлейфом.

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