Наче із сексшопу: пишнотіла модель у відвертому кетс'юті похизувалася величезними сідницями

Грейсі Бон у прозорому вбранні продемонструвала сексуальні форми.
Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – опублікувала в Instagram серію знімків, зроблених у гардеробній.
Дівчина вирішила похизуватися відвертою обновкою. Вона була одягнена у білий прозорий обтислий кетс'ют із оголеними плечами і вирізами у зоні декольте, під яким були білі стринги.
Грейсі з різних ракурсів продемонструвала свою фігуру і величезні сідниці.
Бон розпустила волосся і зробила насичений макіяж із пишними віями та бронзовими рум'янами.
Нагадаємо, Грейсі Бон покаталася на сапборді у бікіні гарбузового кольору, а на стегнах вона зав'язала золоте парео.
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