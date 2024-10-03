Наче із сексшопу: пишнотіла модель у відвертому кетс'юті похизувалася величезними сідницями

Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – опублікувала в Instagram серію знімків, зроблених у гардеробній.

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

Дівчина вирішила похизуватися відвертою обновкою. Вона була одягнена у білий прозорий обтислий кетс'ют із оголеними плечами і вирізами у зоні декольте, під яким були білі стринги.

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

Грейсі з різних ракурсів продемонструвала свою фігуру і величезні сідниці.

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

Бон розпустила волосся і зробила насичений макіяж із пишними віями та бронзовими рум'янами.

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

Нагадаємо, Грейсі Бон покаталася на сапборді у бікіні гарбузового кольору, а на стегнах вона зав'язала золоте парео.

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