Наче картина: Кейт Бланшетт у сукні з казковим пейзажем позувала на церемонії в Лондоні

Кейт Бланшетт / © Associated Press

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Кейт Бланшетт відвідала церемонію вручення премії Harper’s Bazaar «Жінка року 2026» у Лондоні. Перед фотографами вона постала в ефектному аутфіті.

На ній була елегантна сукня максі від бренду Mary Katrantzou. Вбрання мало приталений силует, короткі рукави та округлу горловину, оздоблену синіми й чорними декоративними камінцями та дрібними блискучими. Талію акторки підкреслював вузький чорний пояс із прямокутною пряжкою.

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Кейт Бланшетт / © Associated Press

Чорний верх сукні прикрашали розсипані білі цятки, схожі на зорі. На спідниці вони переходили у барвистий пейзаж із хмарами, деревами, горами, птахами і водою. Вбрання нагадувало справжній витвір мистецтва.

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Кейт Бланшетт / © Associated Press

Лук Бланшетт доповнила чорними гостроносими туфлями-човниками. У вухах у неї були сережками-квіти з діамантами. Волосся Кейт зачесала назад, додавши об’єму біля коренів. У макіяжі вона підкреслила очі тушшю й тінями, а на губи нанесла рожеву помаду.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Нагадаємо, Кейт Бланшетт у джинсовій спідниці і кедах відвідала захід.

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