Наче крила: Анна Добриднєва у жакеті з синьо-жовтою торочкою позувала на камеру

Співачка приміряла стильний патріотичний жакет.
Анна Добриднєва опублікувала в Instagram знімок цікавого образу з фотосесії.
Артистка постала у кадрі у вкороченому синьому жакеті з апсайкл-кутюр проєкту Anna Dobrydneva by Sadnytskyy, який мав на рукавах патріотичну довгу торочку – на одному рукаві була синя торочка, а на іншому – жовта.
Лук вона доповнила чорними штанями, чорним кроптопом і екстравагантним жовтим головним убором-маскою в сіточку. Жовтий манікюр завершив аутфіт Анни.
"Все буде Україна", - підписала фото Добриднєва.
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