Наче крила: Анна Добриднєва у жакеті з синьо-жовтою торочкою позувала на камеру

Анна Добриднєва опублікувала в Instagram знімок цікавого образу з фотосесії.

Артистка постала у кадрі у вкороченому синьому жакеті з апсайкл-кутюр проєкту Anna Dobrydneva by Sadnytskyy, який мав на рукавах патріотичну довгу торочку – на одному рукаві була синя торочка, а на іншому – жовта.

Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

Лук вона доповнила чорними штанями, чорним кроптопом і екстравагантним жовтим головним убором-маскою в сіточку. Жовтий манікюр завершив аутфіт Анни.

"Все буде Україна", - підписала фото Добриднєва.

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