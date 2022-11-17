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Наче крила: Анна Добриднєва у жакеті з синьо-жовтою торочкою позувала на камеру

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
275
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1 хв
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Наче крила: Анна Добриднєва у жакеті з синьо-жовтою торочкою позувала на камеру

Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

Співачка приміряла стильний патріотичний жакет.

Анна Добриднєва опублікувала в Instagram знімок цікавого образу з фотосесії.

Артистка постала у кадрі у вкороченому синьому жакеті з апсайкл-кутюр проєкту Anna Dobrydneva by Sadnytskyy, який мав на рукавах патріотичну довгу торочку – на одному рукаві була синя торочка, а на іншому – жовта.

Анна Добриднєва / © Instagram Анни Добриднєвої
Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

Лук вона доповнила чорними штанями, чорним кроптопом і екстравагантним жовтим головним убором-маскою в сіточку. Жовтий манікюр завершив аутфіт Анни.

"Все буде Україна", - підписала фото Добриднєва.

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Дата публікації
Перегляди
275
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