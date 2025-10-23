ТСН у соціальних мережах

Наче квітка: сестра Майкла Джексона у пишній червоній сукні сяяла на балі у Лондоні

Джанет Джексон у цікавому вбранні з’явилася на світському заході.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джанет Джексон

Джанет Джексон / © Associated Press

Співачка і молодша сестра Майкла Джексона — Джанет Джексон — відвідала перший «Рожевий бал» у Британському музеї у Лондоні.

Джанет Джексон / © Associated Press

Джанет Джексон / © Associated Press

Для своєї появи вона обрала ефектний яскравий образ. На ній була червона пишна закрита сукня максі з воланами-пелюстками і шлейфом, у якій вона була схожою на квітку.

Джанет Джексон / © Associated Press

Джанет Джексон / © Associated Press

Джанет зібрала волосся у високу «гулю», зробила макіяж із коричневою помадою і пишними віями та завершила лук діамантовими сережками-цвяшками. У руці вона тримала рожевий клатч.

Джанет Джексон / © Associated Press

Джанет Джексон / © Associated Press

Джанет Джексон / © Associated Press

Джанет Джексон / © Associated Press

Нагадаємо, Джанет Джексон у чорній асиметричній сукні відвідала благодійний галаконцерт у Беверлі-Гіллз.

