Наче квітка: сестра Майкла Джексона у пишній червоній сукні сяяла на балі у Лондоні
Джанет Джексон у цікавому вбранні з’явилася на світському заході.
Співачка і молодша сестра Майкла Джексона — Джанет Джексон — відвідала перший «Рожевий бал» у Британському музеї у Лондоні.
Для своєї появи вона обрала ефектний яскравий образ. На ній була червона пишна закрита сукня максі з воланами-пелюстками і шлейфом, у якій вона була схожою на квітку.
Джанет зібрала волосся у високу «гулю», зробила макіяж із коричневою помадою і пишними віями та завершила лук діамантовими сережками-цвяшками. У руці вона тримала рожевий клатч.
Нагадаємо, Джанет Джексон у чорній асиметричній сукні відвідала благодійний галаконцерт у Беверлі-Гіллз.