ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
1 хв

Наче лялька Барбі: Ріта Ора у рожевому вбранні і білій перуці привернула увагу на церемонії

Співачка у всьому рожевому з’явилася на світському заході.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ріта Ора

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора відвідала церемонію вручення нагород The ​​Music Industry Trusts Awards (MITS), яка відбулася у готелі JW Marriott Grosvenor House у Лондоні. Зірка зявилася там в гламурному образі ляльки Барбі.

На співачці була рожева обтисла мінісукня зі стразами і на тонких бретельках, яка підкреслила її струнку фігуру, і рожеві щільні колготи. Зверху Ріта одягла обʼємну рожеву шубу, яку спустила з плечей.

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Лук Ора доповнила рожевими сатиновими слінгбеками і білявою перукою з чубчиком. У неї був ніжний макіяж із темно-бежевою помадою і срібне кольє на шиї.

Нагадаємо, Ріта Ора у леопардовій куртці і шкіряних трусах постала на Тижні моди у Парижі.

Дата публікації
Кількість переглядів
125
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie