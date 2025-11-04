- Дата публікації
Наче лялька Барбі: Ріта Ора у рожевому вбранні і білій перуці привернула увагу на церемонії
Співачка у всьому рожевому з’явилася на світському заході.
Ріта Ора відвідала церемонію вручення нагород The Music Industry Trusts Awards (MITS), яка відбулася у готелі JW Marriott Grosvenor House у Лондоні. Зірка зявилася там в гламурному образі ляльки Барбі.
На співачці була рожева обтисла мінісукня зі стразами і на тонких бретельках, яка підкреслила її струнку фігуру, і рожеві щільні колготи. Зверху Ріта одягла обʼємну рожеву шубу, яку спустила з плечей.
Лук Ора доповнила рожевими сатиновими слінгбеками і білявою перукою з чубчиком. У неї був ніжний макіяж із темно-бежевою помадою і срібне кольє на шиї.
Нагадаємо, Ріта Ора у леопардовій куртці і шкіряних трусах постала на Тижні моди у Парижі.