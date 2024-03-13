Наче лялька: 51-річна зірка Playboy продемонструвала кокетливий образ у квітковій мінісукні

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила фотомодель Playboy та американська акторка Дженні Маккарті.

Вона продемонструвала кокетливий аутфіт. Джен була одягнена у чорну мінісукню з пишною спідницею із зображенням рожевих квітів. Біля коміра, на талії і манжетах вбрання прикрашали аплікації чорних квітів.

Дженні Маккарті / Фото: Getty Images

Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги зірки.

Взута Маккарті була у чорні прозорі туфлі на шпильках. У неї було ідеально рівне укладання, гарний макіяж із акцентом на очах.

Дженні має просто неймовірний вигляд, і зовсім не скажеш, що їй 51.

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