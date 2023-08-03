Наче лялька Барбі: зірка реаліті у мініатюрному бікіні похизувалася ідеальною фігурою і спокусливим декольте

Емма Ернан продемонструвала розкішний образ у купальнику.
Зірка американського реалітішоу для Netflix – Selling Sunset – Емма Ернан поділилася в Instagram пікантними знімками, які вона зробила під час відпочинку.
Білявка постала на фото у мініатюрному білому бікіні, яке чудово підкреслило її ідеальну фігуру і сексуальні груди.
Свій лук красуня доповнила рожевими мюлями на шпильках від Femme LA. Волосся вона зібрала у високий хвіст і одягла на обличчя стильні окуляри-лисички. У вухах були сережки-кільця.
Ернан мала дуже спокусливий вигляд і була схожа на ляльку Барбі.
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