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Наче лялька Барбі: зірка реаліті у мініатюрному бікіні похизувалася ідеальною фігурою і спокусливим декольте

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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Наче лялька Барбі: зірка реаліті у мініатюрному бікіні похизувалася ідеальною фігурою і спокусливим декольте

Емма Ернан/Instagram

Емма Ернан продемонструвала розкішний образ у купальнику.

Зірка американського реалітішоу для Netflix – Selling Sunset – Емма Ернан поділилася в Instagram пікантними знімками, які вона зробила під час відпочинку.

Емма Ернан/Instagram / ©
Емма Ернан/Instagram

Білявка постала на фото у мініатюрному білому бікіні, яке чудово підкреслило її ідеальну фігуру і сексуальні груди.

Емма Ернан/Instagram / ©
Емма Ернан/Instagram

Свій лук красуня доповнила рожевими мюлями на шпильках від Femme LA. Волосся вона зібрала у високий хвіст і одягла на обличчя стильні окуляри-лисички. У вухах були сережки-кільця.

Емма Ернан/Instagram / ©
Емма Ернан/Instagram

Ернан мала дуже спокусливий вигляд і була схожа на ляльку Барбі.

Емма Ернан/Instagram / ©
Емма Ернан/Instagram
Емма Ернан/Instagram / ©
Емма Ернан/Instagram

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Дата публікації
Перегляди
566
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