Наче лялька Барбі: Злата Огнєвіч у рожевій сукні з воланами позувала на прем'єрі "Wicked: Чародійка"

Співачка мала стрункий і чарівний вигляд на івенті у кінотеатрі.

Злата Огнєвіч відвідала у Києві прем'єру захопливої кінопригоди "Wicked: Чародійка". Артистка, до речі, взяла участь в українському дубляжі фільму і подарувала свій голос прекрасній Ґлінді.

Злата Огнєвіч/Фото Юрій Строкань

На заході Злата постала у гламурному образі ляльки Барбі, у якому мала стрункий і красивий вигляд. На ній була рожева сукня міді з обємними воланами на топі і високим розрізом спереду на спідниці.

Злата Огнєвіч/Фото Юрій Строкань

Аутфіт Огнєвіч доповнила чорними босоніжками, прикрашеними квітами, на високих підборах. Вона зробила елегантну зачіску, макіяж із чорними стрілками, чорний манікюр, вуха прикрасила лаконічними сережками, а руки – золотими каблучками.

Злата Огнєвіч/Фото Юрій Строкань

Злата Огнєвіч/Фото Юрій Строкань

На івенті також побували й інші зірки дубляжу – Валентина Лонська і Євген Анішко.

Євген Анішко, Злата Огнєвіч і Валентина Лонська/Фото Юрій Строкань

Про фільм:

У стрічці лауреатка премії "Еммі" Синтія Еріво зіграла роль Ельфаби – зеленошкірої чаклунки-вигнанниці, а володарка мультиплатинової премії "Греммі" і суперзірка Аріана Гранде перевтілилась у молоду та амбітну Ґлінду. Це неймовірна історія кохання, суперництва та магії, яка розкриє неповторний світ країни Оз.

"Wicked: Чародійка" вже в українському прокаті.

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