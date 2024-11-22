Наче лялька Барбі: Злата Огнєвіч у рожевій сукні з воланами позувала на прем'єрі "Wicked: Чародійка"

Співачка мала стрункий і чарівний вигляд на івенті у кінотеатрі.
Злата Огнєвіч відвідала у Києві прем'єру захопливої кінопригоди "Wicked: Чародійка". Артистка, до речі, взяла участь в українському дубляжі фільму і подарувала свій голос прекрасній Ґлінді.
На заході Злата постала у гламурному образі ляльки Барбі, у якому мала стрункий і красивий вигляд. На ній була рожева сукня міді з обємними воланами на топі і високим розрізом спереду на спідниці.
Аутфіт Огнєвіч доповнила чорними босоніжками, прикрашеними квітами, на високих підборах. Вона зробила елегантну зачіску, макіяж із чорними стрілками, чорний манікюр, вуха прикрасила лаконічними сережками, а руки – золотими каблучками.
На івенті також побували й інші зірки дубляжу – Валентина Лонська і Євген Анішко.
Про фільм:
У стрічці лауреатка премії "Еммі" Синтія Еріво зіграла роль Ельфаби – зеленошкірої чаклунки-вигнанниці, а володарка мультиплатинової премії "Греммі" і суперзірка Аріана Гранде перевтілилась у молоду та амбітну Ґлінду. Це неймовірна історія кохання, суперництва та магії, яка розкриє неповторний світ країни Оз.
"Wicked: Чародійка" вже в українському прокаті.
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