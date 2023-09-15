Наче на голе тіло: зірка "Титаніка" Кейт Вінслет ввела в оману своїм вбранням

Акторка обрала лаконічне вбрання з топом бежевого відтінку.
Зірка культового драматичного фільму "Титанік" Джеймса Кемерона – акторка Кейт Вінслет – з'явилася серед знаменитостей на червоній доріжці у Лондоні. Вона відвідала захід Vogue World.
На Кейт був білий костюм з широкими штанами та подовженим жакетом з атласними ґудзиками.
Своє вбрання вона поєднала з лаконічними туфлями та корсетним топом з декольте-серцем, який був у бежевому відтінку, через що створювалося враження, що Кейт одягла жакет на голе тіло.
Також акторка зробила укладання легкими локонами, базовий макіяж, одягла довгі сережки, а на руці у неї був годинник на світлому ремінці.
У штанному костюмі на цьому заході з'явилася також легендарна супермодель Твіггі. На жінці був червоний оксамитовий костюм Gucci з колекції 1996 року, який придумав і розробив Том Форд.
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