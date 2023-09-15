Наче на голе тіло: зірка "Титаніка" Кейт Вінслет ввела в оману своїм вбранням

Зірка культового драматичного фільму "Титанік" Джеймса Кемерона – акторка Кейт Вінслет – з'явилася серед знаменитостей на червоній доріжці у Лондоні. Вона відвідала захід Vogue World.

На Кейт був білий костюм з широкими штанами та подовженим жакетом з атласними ґудзиками.

Своє вбрання вона поєднала з лаконічними туфлями та корсетним топом з декольте-серцем, який був у бежевому відтінку, через що створювалося враження, що Кейт одягла жакет на голе тіло.

Кейт Вінслет / Фото: Associated Press

Також акторка зробила укладання легкими локонами, базовий макіяж, одягла довгі сережки, а на руці у неї був годинник на світлому ремінці.

Кейт Вінслет / Фото: Associated Press

У штанному костюмі на цьому заході з'явилася також легендарна супермодель Твіггі. На жінці був червоний оксамитовий костюм Gucci з колекції 1996 року, який придумав і розробив Том Форд.

Читайте також:

Образи акторки Кейт Вінслет (7 фото)