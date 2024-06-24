Наче намальована: Джіджі Хадід у мінісукні з оголеними грудьми з'явилася у Парижі

Джіджі Хадід приїхала до Парижа, щоб відвідати традиційний захід Анни Вінтур – Vogue World.

Модель мала ефектний вигляд у цікавій синій мінісукні з блискітками і довгими рукавами від Balmain, яка була наче намальована. На ній були зображені оголені груди і спідниця з драпуванням.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Вбрання чудово підкреслило стрункі ноги Джіджі.

Аутфіт манекенниця доповнила чорними слінгбеками на невисоких підборах, чорною сумочкою, стильними окулярами, невеликими сережками-кільцями, макіяжем із пастельно-рожевою помадою та скромним укладанням із боковим проділом.

Нагадаємо, Джіджі Хадід викликала фурор розкішною сукнею з жовтими квітами.

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