Наче намальована: Джіджі Хадід у мінісукні з оголеними грудьми з'явилася у Парижі

Модель прийшла на фешнівент в оригінальному вбранні Balmain.
Джіджі Хадід приїхала до Парижа, щоб відвідати традиційний захід Анни Вінтур – Vogue World.
Модель мала ефектний вигляд у цікавій синій мінісукні з блискітками і довгими рукавами від Balmain, яка була наче намальована. На ній були зображені оголені груди і спідниця з драпуванням.
Вбрання чудово підкреслило стрункі ноги Джіджі.
Аутфіт манекенниця доповнила чорними слінгбеками на невисоких підборах, чорною сумочкою, стильними окулярами, невеликими сережками-кільцями, макіяжем із пастельно-рожевою помадою та скромним укладанням із боковим проділом.
Нагадаємо, Джіджі Хадід викликала фурор розкішною сукнею з жовтими квітами.
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