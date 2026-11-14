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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
169
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2 хв

Наче наречена: Розалія у пишній білій сукні з довгим шлейфом стала тріумфаторкою музичної премії

Іспанська співачка з'явилася на червоній доріжці у розкішному образі, який нагадував вбрання казкової принцеси.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Розалія

Розалія / © Associated Press

Розалія стала однією з найефектніших знаменитостей на церемонії вручення музичної премії Latin Grammy Awards 2026, яка відбулася на арені MGM Grand Garden у Лас-Вегасі.

Артистка зачарувала на заході аутфітом у розкішній білій сукні від бренду Matières Fécales із колекції весна-літо 2027. Вбрання мало приталений напівпрозорий корсет із драпуванням, декольте, занижену лінію талії, пишну багатошарову спідницю з повітряного фатину і довжелезний шлейф. Романтичності сукні додавали об’ємні рюші на відкритих плечах, які нагадували ніжні пір’їни.

Розалія / © Associated Press

Розалія / © Associated Press

У такому білосніжному вбранні Розалія мала вигляд справжньої нареченої або казкової принцеси.

Розалія / © Associated Press

Розалія / © Associated Press

Образ співачка доповнила білими туфлями-човниками від Christian Louboutin. Волосся Розалія зібрала у низьку зачіску, випустивши біля обличчя хвилясті пасма. Особливу увагу привертало її незвичайне фарбування — світле кільце на темному волоссі, яке нагадувало німб над головою. А ще у зірки був ніжний макіяж.

Розалія / © Associated Press

Розалія / © Associated Press

На сцені Розалія з’явилася вже в іншому білому вбранні — мереживній сукні з корсетним ліфом, асиметричними деталями і шарфом навколо шиї.

Розалія / © Associated Press

Розалія / © Associated Press

Цей вечір став для співачки особливо успішним. Вона отримала п’ять нагород Latin Grammy, зокрема дві за композицію La Perla, яка перемогла в номінаціях «Пісня року» і «Найкраща поппісня».

Розалія / © Associated Press

Розалія / © Associated Press

Нагадаємо, Розалія у пуантах на підборах і з гігантською сумкою здивувала екстравагантним луком у Нью-Йорку.

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