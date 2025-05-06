Наче наречена: Зендея у білосніжному ансамблі від Louis Vuitton позувала на Met Gala

Зендея / © Associated Press

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Зендея відвідала Бал Інституту костюма Met Gala 2025 у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку.

На синій доріжці із зображенням нарцисів акторка з’явилася у стильному білосніжному ансамблі від Louis Vuitton. Над створенням костюма-трійки зірки працював креативний директор чоловічої лінійки бренду — Фаррелл Вільямс.

© Associated Press

На ній був жакет приталеного силуету з накладними кишенями, жилет із перламутровими ґудзиками, краватка, штани-кльош зі стрілками і біла сорочка. Вбрання вона скомбінувала з білими босоніжками на екстремально високих платформах і шпильках, а також елегантним білим капелюхом.

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© Associated Press

© Associated Press

Волосся Зенедея зібрала у гладкий пучок, зробила макіяж із довгими віями та бежево-коричневою помадою, а також довгий червоний манікюр. У вухах у неї були сережки-цвяшки із жовтим камінням.

© Associated Press

Образ Зендеї був натхненний іконою стилю 1970-х років — дружиною фронтмена Rolling Stones Міка Джаггера — Б’янкою Джаггер. Він був схожий на лук Б’янки від Saint Laurent, у якому вона з’явилася на своєму весіллі з Мікою у 1971 році. І це не дивно, адже Зендея заручена із зіркою фільму «Людина-павук» Томом Голландом і, можливо, зовсім скоро вони зіграють весілля. До речі, на її безіменному пальці красувалася заручальна каблучка з великим діамантом.

Мік та Б’янка Джаггери / © Associated Press

Мік та Б’янка Джаггери / © Associated Press

Цікаво, що у схожому образі на Met Gala 2025 з’явилася японська актриса і зірка фільму «Форсаж 9» — Анна Савай.

Анна Савай / © Associated Press