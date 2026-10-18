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- Шоу-бізнес
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Наче Попелюшка: Тейлор Свіфт у ніжній сукні з блискучим бантом з’явилася на галавечорі
Співачка продемонструвала гарний аутфіт від Christian Dior.
Тейлор Свіфт відвідала щорічний Academy Museum Gala — благодійний вечір на підтримку Музею кіно Американської кіноакадемії, який відбувся у Лос-Анджелесі. Цього вечора Свіфт виступила для гостей заходу.
Артистка продемонструвала чарівний аутфіт у сукні Christian Dior, створеній креативним директором Джонатаном Андерсоном. Вбрання приглушеного сіро-блакитного відтінку нагадувало сучасну інтерпретацію казкового образу Попелюшки.
Сукня без бретельок мала приталений драпований ліф, який підкреслював талію, і пишну довгу спідницю. Легка тканина спадала численними тонкими складками й утворювала невеликий шлейф.
Головним акцентом її ансамблю став блискучий бант у центрі декольте з довгими кінцями, що спускалися вздовж ліфа.
Лук Свіфт доповнила елегантними діамантовими сережками, тонким браслетом і каблучками. Волосся Тейлор було укладене у м’які ретрохвилі з об’ємним чубчиком набік. У макіяжі вона зробила акцент на виразних чорних стрілках, додала рожевих рум’ян і помаду бежевого відтінку.
Нагадаємо, Тейлор Свіфт у сукні з прозорими вставками і срібною спідницею отримала першу в історії MTV VMA режисерську нагороду.