Наче принцеса: американська співачка у сукні з сексуальним декольте сяяла на червоній доріжці

Медісон Бір закцентувала увагу у своєму аутфіті на пишному бюсті.
Американська співачка Медісон Бір відвідала церемонію нагородження премії "Греммі", яка відбулася у Лос-Анджелесі.
Для своєї появи зірка обрала пишну сукню-бюстьє зі шлейфом від бренду Marmar Halim, у якій була схожа на принцесу. Головним акцентом у її образі було відверте декольте з драпуванням і бантиком, яке підкреслило її сексуальні груди.
Медісон розпустила волосся, зробила ніжний макіяж і вирішила прикрасами не відволікати уваги від пишного бюсту.
Нагадаємо, а поетеса Ажа Моне прийшла на премію у чорній прозорій сукні без рукавів, прикрашеній чорними аплікаціями з паєтками.
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