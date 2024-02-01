Наче принцеса: Демі Ловато у червоній пишній сукні позувала на світському заході

Демі Ловато відвідала щорічний захід The American Heart Association Red Dress Collection Concert 2024, який спрямований на підвищення обізнаності жінок про серцево-судинні захворювання. Івент відбувся у Jazz at Lincoln Center у Нью-Йорку.

На червоній доріжці зірка постала в ефектному образі, у якому була схожа на принцесу. На Демі була червона сукня з галтером і пишною спідницею до підлоги від бренду Nicole + Felicia.

Демі Ловато / Фото: Getty Images

Аутфіт Ловато доповнила чорним атласним клатчем-футляром. Вона зробила хвилясте укладання, вечірній макіяж із пишними віями, прикрасила вуха лаконічними сережками, носа – пірсингом, а на руці була каблучка з великим діамантом. Чорний манікюр завершив лук знаменитості.

Нагадаємо, на прем'єру шостої частини культової горор-франшизи "Крик" Демі Ловато прийшла в елегантній чорній сукні від бренду Chiara Boni La Petite Robe, яка ідеально підкреслила її сексуальну фігуру.

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