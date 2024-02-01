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Наче принцеса: Демі Ловато у червоній пишній сукні позувала на світському заході

Наче принцеса: Демі Ловато у червоній пишній сукні позувала на світському заході

Демі Ловато / Фото: Getty Images

Американська попспівачка мала розкішний вигляд на червоній доріжці.

Демі Ловато відвідала щорічний захід The American Heart Association Red Dress Collection Concert 2024, який спрямований на підвищення обізнаності жінок про серцево-судинні захворювання. Івент відбувся у Jazz at Lincoln Center у Нью-Йорку.

На червоній доріжці зірка постала в ефектному образі, у якому була схожа на принцесу. На Демі була червона сукня з галтером і пишною спідницею до підлоги від бренду Nicole + Felicia.

Демі Ловато / © Getty Images
Демі Ловато / Фото: Getty Images

Аутфіт Ловато доповнила чорним атласним клатчем-футляром. Вона зробила хвилясте укладання, вечірній макіяж із пишними віями, прикрасила вуха лаконічними сережками, носа – пірсингом, а на руці була каблучка з великим діамантом. Чорний манікюр завершив лук знаменитості.

Нагадаємо, на прем'єру шостої частини культової горор-франшизи "Крик" Демі Ловато прийшла в елегантній чорній сукні від бренду Chiara Boni La Petite Robe, яка ідеально підкреслила її сексуальну фігуру. 

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