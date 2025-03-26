Наче принцеса: Дженна Д'юенн одягла на шоу рожеву сукню з оголеними плечима

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Дженна Д'юенн. Вона йшла на денне розважальне "Шоу Келлі Кларксон".

Акторка мала чарівний вигляд і була схожою на принцесу. На ній була рожева сукня з оголеними плечима. Вбрання Д'юенн скомбінувала з туфлями-човниками кольору металік на шпильках.

Дженна Д'юенн / Фото: Getty Images

Дженна зробила французький манікюр, гарне укладання з локонами, макіяж із накладними пишними віями і рожевими рум'янами. Вуха вона прикрасила елегантними діамантовими сережками, а руки – браслетом і каблучками з діамантами.

Нагадаємо, раніше Дженна Д'юенн потрапила до об'єктивів папараці у червоній сукні максі з невеликим шлейфом. Вбрання також мало оголені плечі, рукава з драпуванням і відверте декольте, яке чудово підкреслило її спокусливий бюст.

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