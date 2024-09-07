Наче принцеса: Флоренс П'ю у пишній рожевій сукні сяяла на кінофестивалі у Торонто

28-річна британська акторка у красивому вбранні від Tamara Ralph вийшла на червону доріжку кіноподії.
Флоренс П'ю стала гостею Міжнародного кінофестивалі у Торонто. Вона презентувала романтичну драму "Час жити" (We Live in Time), у якому зіграла головну роль.
Перед присутніми акторка продемоснтрувала чарівний образ, у якому була схожа на казкову принцесу.
На Флоренс була пишна рожева сукня-бюстьє зі шлейфом із кутюрної колекції сезону осінь-зима 2024 бренду Tamara Ralph. У зоні декольте вбрання було прикрашене драматичною чорною квіткою з бантом із крокодилячої шкіри.
Зірці зробили гарне укладання з локонами, макіяж із пишними віями та помадою коралового відтінку, а також рожевий манікюр. У вухах у П'ю були елегантні довгі сережки з діамантами, у носі – золотий пірсинг, а на пальці красувалася діамантова каблучка.
Нагадаємо, Флоренс П'ю у чорній мінісукні та чоботях відвідала Comic-Con у Сан-Дієго.
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