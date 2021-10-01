Наче принцеса: Ірина Федишин у пишній сукні з довгим шлейфом пробіглася Оперним театром

Співачка спробувала себе у ролі зіркового репортера "Світського життя".

Ірина Федишин днями відвідала конкурс краси "Міс Львів", який минув в Оперному театрі. Там відбулися знімання програми "Світського життя" і співачка стала її зірковим репортером. Виконавиця була у захваті від експерименту побувати ведучою популярної передачі, яку любить дивитися.

Ірина обрала для цього розкішний образ, в якому була схожа на справжню принцесу. На ній була сукня з чорним шкіряним корсетом та пишною фатиновою лимонною спідницею з довгим шлейфом.

Ірина Федишин/Instagram strelyuk_mykola_photo

Ірина Федишин/Instagram strelyuk_mykola_photo

Вбрання мала сексуальне привабливе декольте.

Аутфіт зірка доповнила красивою зачіскою з локонами, вечірнім макіяжем і довгими сережками.

Федишин виклала гарне відео, на якому вона у цій сукні біжить дзеркальною залою Оперного театру.

"Пробігтися в Оперному театрі у дзеркальній залі було справжнім задоволенням… А сукню готувала до неймовірної події. Вчора вперше стала репортером "Світського життя". Скоро на "1+1", - написала співачка.

Нагадаємо, влітку Ірина часто ділилася світлинами з відпочинку, на яких позувала у різних стильних купальниках. Чому б і ні? У співачки - красива струнка фігура, яку варто показувати.

Ірина Федишин / Instagram Ірини Федишин

Ірина Федишин / Instagram Ірини Федишин

Ірина Федишин / Instagram Ірини Федишин

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Ірина Федишин у купальниках (16 фото)

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