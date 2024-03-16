Наче принцеса: зірка фільму "Мисливці на привидів" у червоній пишній сукні прийшла на прем'єру екшну

У Нью-Йорку відбулася прем'єра фантастичного екшну "Мисливці на привидів: Крижана імперія".

Маккенна Грейс / Фото: Associated Press

Захід відвідала одна з героїнь фільму – Маккенна Грейс. Дівчина постала перед фотографами у червоній сукні без бретельок і з пишною спідницею з драпуванням і шлейфом від бренду Marchesa. Вбрання мало високий розріз, який дозволив Маккенні демонструвати свої стрункі ноги. Взута вона була у чорні атласні босоніжки на підборах.

Маккенна Грейс / Фото: Associated Press

Акторка розпустила волосся, зробила макіяж із акцентом на червоній помаді, вуха прикрасила лаконічними сережками, пальці – каблучками, а от шию і зону декольте вирішила залишити без прикрас.

Маккенна Грейс / Фото: Associated Press

Про фільм:

Це продовження фантастичних пригод із оригінального всесвіту Мисливців на привидів. Новому і старому поколінню "Мисливців" потрібно об’єднатися, щоб протистояти масштабній небезпеці і врятувати світ від другого Льодовикового періоду.

В український прокат стрічка вийде 21 березня.

Читайте також: