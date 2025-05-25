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- Шоу-бізнес
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Наче принцеса: Ель Феннінг у пишній сукні від Chanel вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю
Акторка у кастомному вбранні з пишною спідницею сяяла на церемонії закриття кінофестивалю.
Елль Феннінг відвідала церемонію закриття 78-го Каннського кінофестивалю. На червоній доріжці вона з’явилася у ніжному аутфіті, у якому була схожа на справжню принцесу.
На акторці була небесно-блакитна сукня, яку для неї пошив Модний дім Chanel. Вбрання мало пишну фатинову спідницю, тонкі бретельки, оздоблені лелітками, фатинові рюші на ліфі і плечах, а також чорний оксамитовий пояс на талії.
Фенніг зробила гладкий низький пучок і легкий ніжний макіяж. Свій лук Ель доповнила діамантовими прикрасами від Cartier.
Нагадаємо, Елль Феннінг на фотоколі у Каннах постала у лаконічному луку від Gucci. Вона була одягнега у білу футболку і прямі класичні джинси, які скомбінувала з ніжно-блакитною шовковою хусткою з квітковим принтом.