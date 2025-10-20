- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 17
- Час на прочитання
- 1 хв
Наче принцеса: Рейчел Зеглер у рожевій сукні та оперних рукавичках зачарувала яскравим образом
24-річна акторка у вбранні від Tamara Ralph сяяла на світському заході.
Зірка фільмів «Білосніжка» і «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій» — Рейчел Зеглер — відвідала щорічний галаконцерт Музею Академії у Лос-Анджелесі.
Акторка з’явилася на заході у яскравому аутфіті, у якому була схожою на принцесу. На зірці була рожева корсетна сукня без бретельок приталеного силуету з кутюрної колекції Tamara Ralph сезону весна-літо 2025.
Вбрання мало довгий об’ємний хвіст-шлейф, який вона продемонструвала фотографам.
Образ Рейчел доповнила оперними рожевими високими рукавичками і сатиновими червоними босоніжками на шпильках від Jimmy Choo.
Зеглер зробили зачіску у стилі Старого Голлівуду з локонами, уклавши її на один бік, і макіяж із чорними стрілками і помадою кольору запорошеної троянди. Вуха вона прикрасила краплевидними сережками з діамантами, а зверху рукавичок одягла дорогоцінні каблучки.
Нагадаємо, Рейчел Зеглер потрапила до об’єктиввів папараці у Лондоні у кокетливій чорній мінісукні з білим принтом polka dot та з оголеними плечами.