Наче принцеса: Рейчел Зеглер у рожевій сукні та оперних рукавичках зачарувала яскравим образом

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Зірка фільмів «Білосніжка» і «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій» — Рейчел Зеглер — відвідала щорічний галаконцерт Музею Академії у Лос-Анджелесі.

Акторка з’явилася на заході у яскравому аутфіті, у якому була схожою на принцесу. На зірці була рожева корсетна сукня без бретельок приталеного силуету з кутюрної колекції Tamara Ralph сезону весна-літо 2025.

Вбрання мало довгий об’ємний хвіст-шлейф, який вона продемонструвала фотографам.

Образ Рейчел доповнила оперними рожевими високими рукавичками і сатиновими червоними босоніжками на шпильках від Jimmy Choo.

Зеглер зробили зачіску у стилі Старого Голлівуду з локонами, уклавши її на один бік, і макіяж із чорними стрілками і помадою кольору запорошеної троянди. Вуха вона прикрасила краплевидними сережками з діамантами, а зверху рукавичок одягла дорогоцінні каблучки.

Нагадаємо, Рейчел Зеглер потрапила до об’єктиввів папараці у Лондоні у кокетливій чорній мінісукні з білим принтом polka dot та з оголеними плечами.