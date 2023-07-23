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Наче розкішна лялька Барбі: ефектні образи Тіни Кароль у рожевих вбраннях

Наче розкішна лялька Барбі: ефектні образи Тіни Кароль у рожевих вбраннях

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1454
Час на прочитання
1 хв
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Наче розкішна лялька Барбі: ефектні образи Тіни Кароль у рожевих вбраннях

Тіна Кароль/Фото Keiichiro Nakajima

Артистка любить носити вбрання у різних відтінках рожевого.

На фансторінці Тіни Кароль в Instagram опублікували цікаве відео, на якому представлена добірка ефектних образів співачки у стилі ляльки Барбі.

Тіна продемонструвала неймовірно красиві луки у рожевих вбраннях: сукнях різних фасонів, літньому пальті, топі і спідниці, жакетах, штанному костюмі, сорочці і куртці.

"Ми зібрали образи Тіни, які б точно схвалила легендарна лялька", – підписали відеоролик.

Слід зазначити, що Кароль дуже пасує рожевий. Що вона не одягла б у цьому відтінку, у всьому має неймовірний вигляд.

Нагадаємо, Ірина Федишин зняла відео на тлі Колізею у рожевій сорочці.

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Дата публікації
Перегляди
1454
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