Наче розкішна лялька Барбі: ефектні образи Тіни Кароль у рожевих вбраннях

На фансторінці Тіни Кароль в Instagram опублікували цікаве відео, на якому представлена добірка ефектних образів співачки у стилі ляльки Барбі.

Тіна продемонструвала неймовірно красиві луки у рожевих вбраннях: сукнях різних фасонів, літньому пальті, топі і спідниці, жакетах, штанному костюмі, сорочці і куртці.

"Ми зібрали образи Тіни, які б точно схвалила легендарна лялька", – підписали відеоролик.

Слід зазначити, що Кароль дуже пасує рожевий. Що вона не одягла б у цьому відтінку, у всьому має неймовірний вигляд.

Нагадаємо, Ірина Федишин зняла відео на тлі Колізею у рожевій сорочці.

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