Наче розкішна лялька Барбі: ефектні образи Тіни Кароль у рожевих вбраннях

Артистка любить носити вбрання у різних відтінках рожевого.
На фансторінці Тіни Кароль в Instagram опублікували цікаве відео, на якому представлена добірка ефектних образів співачки у стилі ляльки Барбі.
Тіна продемонструвала неймовірно красиві луки у рожевих вбраннях: сукнях різних фасонів, літньому пальті, топі і спідниці, жакетах, штанному костюмі, сорочці і куртці.
"Ми зібрали образи Тіни, які б точно схвалила легендарна лялька", – підписали відеоролик.
Слід зазначити, що Кароль дуже пасує рожевий. Що вона не одягла б у цьому відтінку, у всьому має неймовірний вигляд.
Нагадаємо, Ірина Федишин зняла відео на тлі Колізею у рожевій сорочці.
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