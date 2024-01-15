Наче розквітла троянда: Дуа Ліпа у фактурному вбранні вийшла на червону доріжку кінопремії

28-річна артистка обрала для своєї появи цікаве вбрання від Prada.

Дуа Ліпа відвідала премію Critics Choice Awards 2024, яка відбулася у Санта-Моніці.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Співачка привернула до себе увагу ефектним луком. Вона постала у фактурній сукні максі винного кольору і без бретельок від бренду Prada. Вбрання нагадувало пелюстки щойно розквітлої троянди. Ліпа мала стрункий і привабливий вигляд.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Аутфіт Дуа доповнила розкішними прикрасами від Tiffany & Co.: золотими сережками з рожевим камінням і каблучкою з діамантами.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Колір її волосся мав гармонійний вигляд із вбранням. У макіяжі співачка зробила акцент на помаді відтінку курної троянди.

Нагадаємо, на червоній доріжці "Золотого глобуса" Дуа Ліпа сяяла у розкішній кутюрній сукні від Schiaparelli, прикрашеній аплікацією з золотою вишивкою.

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