Наче русалка: американська акторка у сукні з "лускою" сяяла на світській церемонії

53-річна Тараджі Генсон мала красивий і стрункий вигляд у цьому вбранні.

Тараджі Генсон відвідала премію Tony Awards 2024 у Нью-Йорку і захопила своїм ефектним образом.

Зірка з'явилася на івенті у блискучій сукні по фігурі від Oscar de la Renta, у якій була схожою на русалку. Вбрання не мало бретельок і було вкрите золотисто-срібною "лускою".

Тараджі Генсон / Фото: Getty Images

Аутфіт Генсон доповнила туфлями на шпильках в тон і срібною сумочкою. Їй зробили укладання з боковим проділом, макіяж із шоколадними тінями і довгий манікюр із блискітками. У вухах у Тараджі були елегантні сережки, а на руках – каблучки з камінням.

Нагадаємо, Тараджі Генсон на церемонії нагородження премії Гільдії кіноакторів США постала у вечірній чорні сукню-бюстьє від бренду Giambattista Valli з пишним хвостом-шлейфом і пишним сексуальним декольте.

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