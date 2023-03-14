Наче русалка: Наомі Кемпбелл із кільцями на сосках прийшла на вечірку

Наомі Кемпбелл на післяоскарівській вечірці Vanity Fair у Беверлі-Гіллз продемонструвала екстравагантний образ.

Модель з'явилася у кремовій сукні по фігурі з кутюрної колекції Schiaparelli сезону весна-літо 2023.

Вбрання складалося із невеликих плиточок, які нагадували луску. На грудях у неї був бюстгальтер із мушель і прикрас-кілець, які прикріплялися до імітованих сосків. У такому образі Наомі була схожа на русалку.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Взула Кемпбелл білі ботильйони. На шиї у неї було розкішне золоте кольє Briony Raymond.

Волосся модель розпустила, зробила макіяж у бронзових відтінках і прикрасила руки браслетами і каблучками. Манікюр молочного кольору завершив лук Наомі.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на показ бренду Loewe у Парижі Наомі прийшла у дуже дивному взутті – воно було прикрашене здутими повітряними кульками пастельних відтінків.

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